Пожар в Амстердам изпепели стара църква

снимка: Пиксабей

В нощта на 1 януари 2026 г. в столицата на Нидерландия, град Амстердам, е избухнал голям пожар. Огънят е обхванал 150-годишната църква Вонделкерк, съобщава Lokmak Times.



Информация за пожара е постъпила в нощта на 1 януари около 00:45 ч. След получаване на информацията на мястото са пристигнали служители на пожарната, допълва Фокус.



Пожарът първоначално е започнал на покрива на църквата и за кратко време е обхванал цялата сграда.

