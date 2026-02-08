Пожар в Националната онкологична болница в София, 12 пациенти са евакуирани

Булфото

На 7 февруари 2026 г. в 14:31 ч. в оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е получен сигнал за пожар в Националната онкологична болница – УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД в София. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си, предаде БТВ.

На място са изпратени три пожарни автомобила на СДПБЗН. Пожарът е възникнал в стационарен сешоар за ръце.

До пристигане на екипите 12 пациента са били евакуирани от персонала на отделението. По информация на пожарната няма пострадали, предаде БНТ.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната

Пожарът е овладян бързо и не е причинил материални щети на сградата или медицинското оборудване.

Общо 53 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали хора. Това съобщиха ГДПБЗН.

