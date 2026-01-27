Пожар в Плевен унищожи гараж и апартамент
27.01.2026 / 09:56 0
Булфото
Пожар, възникнал в гараж, унищожи автомобил, два скутера, и част от дограмата на апартаментите над него в Плевен на улица "Бяло море".
За щастие няма пострадали хора.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!