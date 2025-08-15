Пожар в Раннохристиянска епископска базилика на древния Одесос

Кадър Забелязано във Варна, С. Русев

Пожар в една от забележителностите на Варна днес следобяд предизвика задимяване в централната част.

Огънят е лумнал в Раннохристиянска епископска базилика на древния Одесос на улица Хан Крум.

Огънят бе потушен бързо. Няма данни как точно се е запалил.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!