Пожар в Раннохристиянска епископска базилика на древния Одесос
15.08.2025 / 21:36 0
Кадър Забелязано във Варна, С. Русев
Пожар в една от забележителностите на Варна днес следобяд предизвика задимяване в централната част.
Огънят е лумнал в Раннохристиянска епископска базилика на древния Одесос на улица Хан Крум.
Огънят бе потушен бързо. Няма данни как точно се е запалил.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!