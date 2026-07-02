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Пожар в блок на бул. "Владислав Варненчик" във Варна

02.07.2026 / 21:42 0

Кадър Виждам те КАТ-Варна, С. Радева

Пожар в блок 54 на бул. "Владислав Варненчик".

За това съобщават граждани в социалната мрежа.

От кадрите се виждат две пожарни коли.

Не е ясно още какви са щетите и дали има пострадали.

 

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