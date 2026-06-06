Пожар в депо за гуми край Варна
Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, П. Николов
Пожар гори в депо за гуми в района на крайезерния път край Варна.
Сигнал за инцидента е подаден около 14:00 ч. този следобед.
Няма данни за пострадали, посочва Радио Варна.
Заради инцидента е затворен за движение на автомобили участъкът от пътя между разклона за село Тополи и кръговото кръстовище на улица „Девня“ в посока село Казашко.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!