реклама

Пожар в депо за гуми край Варна

06.06.2026 / 17:17 0

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, П. Николов

Пожар гори в депо за гуми в района на крайезерния път край Варна. 

Сигнал за инцидента е подаден около 14:00 ч. този следобед.

Няма данни за пострадали, посочва Радио Варна.

Заради инцидента е затворен за движение на автомобили участъкът от пътя между разклона за село Тополи и кръговото кръстовище на улица „Девня“ в посока село Казашко.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама