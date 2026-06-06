Пожар в депо за гуми край Варна

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, П. Николов

Пожар гори в депо за гуми в района на крайезерния път край Варна.

Сигнал за инцидента е подаден около 14:00 ч. този следобед.

Няма данни за пострадали, посочва Радио Варна.

Заради инцидента е затворен за движение на автомобили участъкът от пътя между разклона за село Тополи и кръговото кръстовище на улица „Девня“ в посока село Казашко.

Редактор "Екип на Петел",

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