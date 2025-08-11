Пожар в двора на факултета по дентална медицина във Варна вдигна на крак огнеборците

Пиксабей

Вчера в пожарната във Варна е съобщено за пожар в парно отделение в двора на Факултета по дентална медицина към „Медицински университет –Варна“.

На място са изпратени два пожарни автомобила със седем пожарникари.

Запалила се е ел. инсталация на бойлер за топла вода, но пожарът се е самозагасил до пристигане на екипите, съобщи БТА.

