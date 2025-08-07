Пожар в хотел край Рилския манастир

Булфото

Край Рилския манастир е бил изгасен пожар, причинен от късо съединение в хотел "При Мечо", съобщават от полицията.

Съобщава се, че сградата е била спасена от екипа на пожарната в Рилския манастир, който е изгасил пожара.

Последствията са само около 2 квадратни метра опушени стени и унищожен бойлер.

Пожарът е причинен от късо съединение на бойлера, предаде БНР.

