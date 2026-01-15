Пожар в къща в столичен квартал

Булфото

Двама души са пострадали леко при пожар в къща в столичния квартал "Левски", съобщиха от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за пожара е получен в 9:18 часа. На място са изпратени три автомобила и 12 служители.

Към момента пожарът е ликвидиран. Горели са две стаи в подпокривно пространство.

Пострадалите са леко обгазени, но за всеки случай са транспортирани в лечебно заведение, предаде БТА.

