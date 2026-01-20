реклама

Пожар в комплекса "Фанагория" в Аспарухов парк, изгоряха 7 кончета

20.01.2026 / 08:13 1

Булфото

За голям пожар, бушувал рано тази сутрин в историко-географски комплекс "Фанагория" във варненския квартал "Аспарухово" съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Сигналът за огъня е получен в 3.25 тази сутрин.

По данни на полицията от пламъците са нанесени материални щети. Изгорели са и 7 от намиращите се в комплекса коне, спасени са 4.

Предстои оглед на местопроизшествието, но към момента няма данни за умишлен палеж, посочват от ОДМВР-Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
ПраБългарин (преди 20 минути)
Рейтинг: 71152 | Одобрение: -28133
Горките кончета...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама