Пожар в квартал "Надежда" в София
Снимка Булфото
Очевидци в социалните мрежи съобщават за пожар в столичния квартал „Надежда“. На публикуваните кадри се вижда плътен дим, който се издига над жилищните блокове.
Според свидетели, взривът е станал в автомобил на „Пътна помощ“, а пламъците са засегнали и други коли, паркирани на платен паркинг в района.
Все още няма информация за ранени или жертви, а полицейски и пожарни екипи са пристигнали веднага на мястото и продължават да работят по овладяването на огъня.
Според коментиращи, това не е първият път, когато са палени коли на този паркинг, пише Блиц.
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