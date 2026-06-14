Пожар в квартал "Надежда" в София

Снимка Булфото

Очевидци в социалните мрежи съобщават за пожар в столичния квартал „Надежда“. На публикуваните кадри се вижда плътен дим, който се издига над жилищните блокове.

Според свидетели, взривът е станал в автомобил на „Пътна помощ“, а пламъците са засегнали и други коли, паркирани на платен паркинг в района.

Все още няма информация за ранени или жертви, а полицейски и пожарни екипи са пристигнали веднага на мястото и продължават да работят по овладяването на огъня.

Според коментиращи, това не е първият път, когато са палени коли на този паркинг, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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