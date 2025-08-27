Пожар в отделение на болницата в Хасково, 11 пациенти са евакуирани

Булфото

Пожар в болницата в Хасково наложи извеждането по спешност на пациенти от урологичното отделение.

Евакуацията е извършена веднага и с риск за живота от страна на медицинския персонал.

11-те пациенти са преместени в други отделения. Няма пострадали сред тях.

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим, предаде Нова телевизия.

Инцидентът е възникнал след 19:00 часа в приемния кабинет на отделението. Запалил се е климатик, който е бил ремонтиран по-рано през деня. Задействала се е противопожарната система.

