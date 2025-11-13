Пожар в рибарско селище до Константиново край Варна

Снимка: Булфото, архив

Пожар се е разразил вчера в рибарско селище в близост до село Константиново. Инцидентът е станал сутринта, около 9 ч.

Късо съединение в електрическата инсталация е най-вероятната причина, довела до пожара, съобщават от ОД на МВР Варна.

Пламъците са обхванали дървена постройка, в която е имало техника, а в близост и двигател за моторна лодка.

На инцидента са реагирали два екипа на РДПБЗН и полицаи от Четвърто РУ, които са загасили пожара и предотвратили разрастването му.

По случая е образувано досъдебно производство.

