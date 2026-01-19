Пожар в сграда на НКЖИ край Сунгурларе

Булфото

Пожар е горял в сграда на Национална компания "Железопътна инфраструктура" в с. Вълчин, община Сунгурларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Оттам информират, че става въпрос за неизползваем кантон, а огънят е тръгнал от втория етаж. Пожарът е възникнал вчера, а сигналът е подаден около 9:30 часа. Установено е, че в кантона е проникнато чрез взломяване на входната врата, като е запалена част от подовата настилка тип "дюшеме" в една от стаите. Вследствие на инцидента са нанесени само материални щети.

По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

За още един пожар, станал вчера, съобщиха от полицията. Около 15:30 ч. е получен сигнал, че гори помещение в сградата на "Информационно обслужване" на ул. "Янко Комитов" в Бургас. Според наемателя причината за инцидента е късо съединение в "духалка" за отопление. От пожара е изгоряла музикална техника на стойност 15 000 лв., съхранявана в помещението.

