Пожар в склад на завод в Пловдив

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Пожар в складова база на територията на завод „Дунапак Родина“ в Пловдив. Възникнал е около 03:49 часа тази сутрин, съобщават от пожарната.

Огънят е обхванал приблизително 350 тона балирана хартия и 100 кв. м постройка.

В гасителните действия се включиха 14 екипа, а дейността по окончателното ликвидиране и разчистване продължава.

От екоинспекцията съобщиха, че инцидентът е станал на територията на предприятието „Дунапак Родина“, което произвежда опаковки, предаде бТВ. Част от площадката е отдадена за ползване на друго дружество, чиято дейност е свързана със събиране, съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци, където всъщност е възникнал огънят.

По първоначална информация пожарът е започнал около 3:30 часа сутринта, като най-голяма интензивност е достигнал около 6:00 часа. Благодарение на своевременната намеса на екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от Пловдив, Пазарджик, Асеновград и Карлово огънят е овладян и са предотвратени по-сериозни последствия за околната среда.

Към момента пожарът е изгасен, но продължава тлеене на отделни участъци. Екоинспекцията е установила, че са изгорели основно хартиени отпадъци, складирани на бали.

РИОСВ – Пловдив организира и засилено проследяване на качеството на атмосферния въздух. Инспекцията наблюдава в реално време данните от двете автоматични измервателни станции в Пловдив – АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“. До момента не са регистрирани превишения на нормите за контролираните атмосферни замърсители.

Около 7:00 часа в АИС „Тракия“ е отчетено леко повишение на средночасовата концентрация на фини прахови частици (ФПЧ₁₀), което е очаквано при подобен инцидент. Подобни краткотрайни колебания са възможни при пожари и не означават превишаване на нормативните изисквания, които се оценяват по средноденонощната концентрация. Последващите измервания показват тенденция към нормализиране на показателя.

Като допълнителна мярка за контрол, съобразена с посоката на вятъра и разпространението на дима, експерти на инспекцията в момента извършват измервания в района на село Скутаре с мобилен газоанализатор Gasmet. Уредът позволява едновременно откриване и анализ на широк спектър газове и летливи химични съединения в реално време, като технологията дава възможност за бърза оценка на състава на атмосферния въздух при аварийни ситуации, пожари и други инциденти с потенциален риск от замърсяване.

РИОСВ – Пловдив ще продължи да следи качеството на атмосферния въздух до окончателното спиране на тлеенето след пожара и при необходимост ще информира своевременно обществеността и компетентните органи за резултатите от мониторинга.

Редактор "Екип на Петел",

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