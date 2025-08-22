Пожар в склад за обувки в Пловдив

Булфото

Пожар е избухнал тази сутрин в производствено предприятие в индустриалната зона на Пловдив. На място са 6 противопожарни екипа и автомеханична стълба, предаде БНТ.

По данни на старши комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " - Пловдив огънят е локализиран.

Пред БТА комисар Димов поясни, че тъй като конструкцията на складовата постройка е от различни панели, е възможно да има скрити огнища и екипите продължават да проверяват. По думите му след като има димоотделяне, значи има открито горене някъде. Постройката е 1400 кв. метра. Засегнати от пожара са 300 кв. м, а 1100 кв. м са спасени.

В 8:40 е получен сигнал за огън около външно електрическо табло на зарядна станция, като вероятната причина е неизправност в електрическото табло. Това ще се изяснява на по-късен етап, каза ст. комисар Димов.

