Пожар в стара сграда на горското стопанство в Кресна

Стара сграда, собственост на Държавното горско стопанство в Кресна, е била обхваната от пожар тази нощ.

Пристигналите на място екипи на пожарната са успели да овладеят огъня, но покривът е изгорял напълно.

Сградата се намира в района на жп гарата в Кресна и в миналото се е използвала за настаняване на сезонни работници в горското стопанство. Преди време там са се били самонастанили и бездомници, които принудително освободили помещенията.

Преди пожара от държавното горско предприятие са имали намерения да обявят сградата за продажба.

Причините за пожара се разследват, като сред версиите е и умишлен палеж, предават от БНР.

