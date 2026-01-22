Пожар в стара сграда на горското стопанство в Кресна
Пиксабей
Стара сграда, собственост на Държавното горско стопанство в Кресна, е била обхваната от пожар тази нощ.
Пристигналите на място екипи на пожарната са успели да овладеят огъня, но покривът е изгорял напълно.
Сградата се намира в района на жп гарата в Кресна и в миналото се е използвала за настаняване на сезонни работници в горското стопанство. Преди време там са се били самонастанили и бездомници, които принудително освободили помещенията.
Преди пожара от държавното горско предприятие са имали намерения да обявят сградата за продажба.
Причините за пожара се разследват, като сред версиите е и умишлен палеж, предават от БНР.
