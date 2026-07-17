Пожар в столичен мол

Булфото

Пожар избухна в столичния търговски обект „Парк Център София“ в четвъртък вечерта, което наложи евакуация на част от посетителите. Това съобщи агенция „Булфото“, като уточни, че на място веднага са пристигнали екипи на пожарната.

По първоначална информация пламъците са възникнали на последния етаж, където се намират кино „Сине гранде“ и няколко заведения за хранене с топли кухни. Именно зрителите от късна прожекция в киното са били евакуирани като предпазна мярка. Очевидци съобщават, че периметърът около сградата е бил отцепен от органите на реда, а пожарни автомобили са влезли в подземния паркинг на мола, предаде Евроком.

Към момента няма официална информация за пострадали хора при инцидента. Причините за възникването на огъня тепърва ще се изясняват. На място остават екипи на столичната пожарна, които извършват оглед и обезопасяват района.

Това не е първият случай, при който се налага евакуация на посетители и служители от същия търговски център. През октомври миналата година сградата отново беше опразнена заради инцидент, макар и от различно естество.

Снощният пожар е поредният от серия подобни събития в големи търговски обекти в столицата през последните месеци. В началото на май седем екипа на пожарната бяха изпратени да гасят пламъци на покрива на друг софийски мол, откъдето се издигаше гъст дим.

Само преди броени дни, на 13 юли, избухна пожар в помещение в подлеза до мол „България“, което също наложи отцепване на района и намеса на огнеборци.

Сигурността в големите търговски центрове е била обект на обществено внимание и по други поводи. През ноември 2024 г. бяха регистрирани опити за грабеж и нападения над клиенти в друг столичен мол, което предизвика призиви за засилване на охраната.

Работата на разследващите по случая в „Парк Център“ продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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