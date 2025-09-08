реклама

Пожар в сухи треви гори на улица "Девня" във Варна

08.09.2025 / 14:36 0

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, Ж. Янев

Пожар в сухи треви е възникнал на улица "Девня" във Варна. 

Три пожарникарски екипа са на мястото на инцидента - района под кръговото кръстовище на улицата, предава Радио Варна. 

Няма пострадали. 

Засега няма опасност за яхтеното пристанище, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" във Варна. 

Гасенето на огъня е затруднено, защото в близост се намира жп линия, уточниха от пожарната. 

 

kjk (преди 14 секунди)
Рейтинг: 142020 | Одобрение: 15960
На Бай Мангал докато не му пуши под носа не може да диша!!!;)УхиленАнгелче

