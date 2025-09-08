Пожар в сухи треви гори на улица "Девня" във Варна

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, Ж. Янев

Пожар в сухи треви е възникнал на улица "Девня" във Варна.

Три пожарникарски екипа са на мястото на инцидента - района под кръговото кръстовище на улицата, предава Радио Варна.

Няма пострадали.

Засега няма опасност за яхтеното пристанище, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" във Варна.

Гасенето на огъня е затруднено, защото в близост се намира жп линия, уточниха от пожарната.

