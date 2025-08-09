Пожар в цех край Стара Загора

снимка: Булфото

Дървени отпадъци горят във фабрика за пелети в старозагорското село Дунавци. Две пожарни гасят огъня, който лумнал в складирани на открито отпадъци от производството, предава Нова тв.

Няма данни за пострадали хора.

Не е ясна и причината за избухването на пожара.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!