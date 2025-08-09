Пожар в цех край Стара Загора
09.08.2025 / 08:00 0
снимка: Булфото
Дървени отпадъци горят във фабрика за пелети в старозагорското село Дунавци. Две пожарни гасят огъня, който лумнал в складирани на открито отпадъци от производството, предава Нова тв.
Няма данни за пострадали хора.
Не е ясна и причината за избухването на пожара.
