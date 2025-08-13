Пожар в защитената местност "Калимок – Бръшлен" край Тутракан

Пиксабей

Пожар е възникнал на територията на Защитена местност "Калимок – Бръшлен" (ЗМКБ), съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе (РИОСВ). Сигналът е постъпил в екоинспекцията от жител на село Нова Черна, което наложило незабавна проверка на експертите.

След извършен оглед на място, в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан, е установено, че засегнатите терени попадат изцяло в защитената местност, както и в двете зони от екологичната мрежа Натура 2000 по директивата за птиците "Комплекс Калимок" и на природните местообитания - "Калимок - Бръшлен".

По приблизителна оценка пожарът е засегнал площ около 850 дка. Не са установени засегнати защитени видове птици. Мястото на инцидента е отдалечено на повече от 3400 м по права линия от новосъздадената колония на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus). На терен са предприети активни действия по гасенето от страна Държавно горско стопанство – Тутракан и специализираните органи. Към момента няма данни за мястото на възникване на пожара, предаде БТА.

Защитена местност "Калимок – Бръшлен" (ЗМКБ) се стопанисва от общините Сливо поле и Тутракан, "Северноцентрално държавно предприятие" – Габрово с териториални поделения Държавно ловно стопанство "Дунав" и Държавно горско стопанство "Тутракан", Министерство на околната среда и водите, физически и юридически лица – собственици на недвижими имоти в ЗМ "Калимок-Бръшлен", посочват още от РИОСВ - Русе.

"Калимок-Бръшлен" е защитена местност в България, като заема площ от 5952,34 хектара в територията на Тутраканската низина в границите на селата Бабово, Бръшлен, Голямо Враново и Ряхово в Община Сливо поле, и град Тутракан и селата Нова Черна, Старо село и Цар Самуил в Община Тутракан. Включва и българските острови по река Дунав Мишка, Малък Бръшлен, Голям Бръшлен, Пясъчник, Калимок, Радецки и един безименен.

Общо 135 пожара са загасени в страната през последното денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 186 сигнала за произшествия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!