Пожар в землището на Луковит, огънят е близо до къщи
26.07.2026 / 15:47 0
Снимка: Булфото, архив
Пожар е възникнал в землището на Луковит в близост до къщите, съобщава Дарик.
На мястото се вижда дим, който се издига над района.
Към момента няма официална информация каква е причината за огъня.
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