Пожар в землището на село Устрем, три пожарни екипа и доброволци са на терен

Снимки: Община Тополовград

Пожар избухна днес в землището на тополовградското село Устрем, като пламъците обхванаха сухи треви и храсти в района. За това алармират от Община Тополовград.

Огънят е навлязъл и в близки дерета, което затруднява овладяването му.

На място работят три пожарни автомобила, както и три автомобила на Горското стопанство. В овладяването на пламъците се включиха и доброволци от село Устрем, които помагат на екипите от Доброволческо формирование "Сакар-12" към община Тополовград.

По информация към момента няма пряка опасност за населени места, но пожарът се разраства в труднодостъпен терен, допълват от общината. Ситуацията се следи внимателно от екипите на място.

Причината за възникването на пожара все още не е установена.

