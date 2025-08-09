Пожар задимява участък на магистрала "Такия", движението е силно затруднено

Булфото

Пожар е възникнал край автомагистрала Тракия в района на 82-ри километър в посока Бургас. Пожарът задимява пътните платна до 86-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, малко преди заведение "Макдоналдс" в района на Пазарджик. Пламъците са в близост до пътното платно.

Заради ставащото движението в участъка е силно затруднено, образувало се е задръстване, пишат очевидци, предаде БНР.

От полицията в Пазарджик потвърдиха за инцидента, два пожарни автомобила вече гасят. Според прогнозите пожарът ще бъде потушен в скоро време.

Задимяването се е разсеяло, засега не се налага пренасочване или ограничаване на движението. Полицейски патрули вече са на мястото и опитват да регулират движението, уточни говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов:

"На мястото са изпратени два противопожарни екипа на районната служба в Пазарджик. Към момента не се налага ограничение на магистралата в двете платна. Първоначално, като е започнало гасенето, движението се е осъществявало само в едното платно. На мястото има и екип на сектор "Пътна полиция", който обслужва автомагистрала "Тракия". Тук е моментът да предупредим водачите, че освен да шофират с повишено внимание и с много по-ниска от допустимата скорост на АМ "Тракия", да не отклоняват вниманието си в страни, докато наблюдават пожара, снимайки с мобилни телефони. Да се спазват стриктно разпорежданията на екипите, които са на място. Два екипа на пожарната гасят. Надявам се в рамките на близките 15 до 20 минути изцяло да бъде потушен пожарът. Няма засегнати сгради или друга инфраструктура".

На този етап не е ясно какво е причинило огъня.

