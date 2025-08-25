Пожар застраши къщи в дупнишко село

Снимка: Булфото

Пожар застраши къщи в село Дяково, община Дупница, предаде "Фокус“. Огънят е пламнал в една от махалите в центъра на населеното място и бързо се е насочил към част от къщите.

На място са изпратени три екипа на районната противопожарна служба, които са успели да локализират пожара и да го загасят. В тяхна помощ са били и хора от населеното място. Няма пострадали или нанесени материални щети.

Предполага се, че огънят е тръгнал от двор на къща, в която се е приготвяла зимнина.

