Пожар затвори пътя Шумен-Карнобат

Движението по път ІІ-73 Шумен-Карнобат (от км 11 до км 20) е затворен и в двете ленти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината за спирането на движението в района е пожар в земеделски площи.

По данни на АПИ трафикът се отклонява по път ІІІ-7301 Ивански-Кълново и се регулира от "Пътна полиция".

Временно е ограничено движението и по път I-5 Кърджали – Маказа, в района на разклона за Върбен, заради горящ товарен автомобил. Всички водачи изчакват на място, а движението се регулира от "Пътна полиция".

