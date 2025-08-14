Пожарът, погълнал 45 000 дка гори и храсти в Пирин, е локализиран

Пиксабей

След 21 дни на непрестанна борба, огромният пожар, който бушува в Пирин планина, е локализиран. Въпреки добрата новина, обстановката остава напрегната, като две огнища все още тлеят и изискват пълната мобилизация на над 150 пожарникари, горски служители, военни и доброволци, предаде БГНЕС.

Огънят, който тръгна от района на село Илинденци, община Струмяни, в края на юли, се разрасна до чудовищни размери, поглъщайки над 45 000 декара гори и храсти. Стихията засегна и територията на Национален парк „Пирин", където по последни данни са изгорели около 15 декара в района на връх Конски кладенец.

Към момента пожарът, навлязъл в националния парк, е овладян и няма опасност от разрастването му. Усилията на терен са съсредоточени върху две упорити огнища на двата фронта на пожара – над селата Илинденци и Плоски, община Сандански.

Борбата със стихията се води при изключително тежки условия. Теренът е труднодостъпен, скалист и с голям наклон, което прави невъзможно използването на тежка техника. Екипите често се налага да вървят пеша с часове, за да достигнат до горящите участъци.

В помощ на наземните сили през последните дни се включиха и два военни хеликоптера „Кугър", след като преди дни заради силния вятър и високите температури огънят стигна до степен на върхов пожар, което наложи временната евакуация на екипите от съображения за сигурност. Днес над 150 души бяха на терен.

ТЪРСЯТ СЕ ДОБРОВОЛЦИ

По-рано от Национална асоциация на доброволците в Република България съобщиха, че има нужда от доброволци за пожара над село Илинденци за утре, 15 август. Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 05:00 и 10:00 часа, като в този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците.

От НАДРБ посочват, че ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност. От асоциацията обясниха ,че всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи.

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по възможност с огнеупорно защитно облекло, каска, защитни очила, респиратор или маска, ръкавици, които са устойчиви на топлина, както и здрави обувки или ботуши, обясниха от асоциацията.

От НАДРБ посочват, че в случай че желаещите да бъдат доброволци нямат огнеупорно облекло, трябва да бъдат подготвени с дълги дрехи от несинтетични материи, светлоотразителни елементи на ръкавици, очила и маски, както и задължително да си носят храна и вода.

От доброволческата асоциация заявяват, че гасенето на пожари носи реален риск за здравето, като хората, които ще се включат трябва да спазват стриктно инструкциите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!