Пожарът край Чипровци е овладян, но има изгорели вили

снимка: Булфото

Пожарът край Чипровци е овладян. Има изгорели вили в местността "Клисурата". Близо 40 души са участвали в гасенето.

Цяла нощ пожарникари от Монтана, Чипровци, Гаврил Геново, доброволци от общината и горското стопанство, са се борили с огъня. Тази сутрин отново е продължило гасенето на сухи треви и храсти, съобщи за БНР кметът на Чипровци Пламен Петков:

"В сегашния момент повечето огнища са локализирани, но има много щети. Има няколко вили изгорели, много лозя и не е приятно. Засега нещата са овладени".

Заради пожара вчера бе спрян тока:

"Ще остане дежурен екип на терен, за да не тръгна пак пожара".

Причините за пожара и щетите се изясняват.

