Пожарът край Селиминово е потушен

снимка Булфото

Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово този следобед. Изгорели са стопански постройки, спасени са домовете на хората. Пожарът е потушен.



Огънят е тръгнал от източния край на селото и заради силния вятър се е разпространил много бързо, каза пред БНР кметът Тодор Тодоров. Той посочи и причината за възникването му.



„Човешка небрежност. Човек. Деца, но не ги знаем кои са.“Пожарът е обхванал дворът на Атанаска. Изгорял е бусът, с който ходят за билки, продукция, която е оставена за сушене и помещение с люцерна за животните.



„Тука изгоря един бус. Един билюк стока ни изгоря. Дървата изгоряха горе. Един билюк щети. Не знам сега кой ще поеме щетите?“

Къщата на Петьо пък е спасена по една случайност, предава БНР.



„Дворът целия е изгорял на къщата, ама къщата успяхме да я спасим, защото имаше садени зеленчуци и изорано, и заради това.“

При пожара няма пострадали. Пожарникари и горски служители правят обход на района на пожара, за да не възникне отново.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!