Снимка: Гугъл мапс

Пожарът край Слънчев бряг наложи евакуацията на 50 души от несебърското село Кошарица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигналът за горящи сухи треви е получен около 15:13 ч. Заради силния вятър пожарът се е разраснал и е достигнал в близост до къщи и вили, посочва БТА. Районът е бил силно задимен, което е наложило евакуацията на живеещите в крайните имоти.

В гасенето са участвали седем противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас, както и водоноска на община Несебър. В помощ на служителите на Районно управление – Несебър са били изпратени и три екипа на "Специализираните полицейски сили" от Бургас.

Огънят е овладян и потушен.

При извършения оглед е установено, че огънят е унищожил между 50 и 70 декара сухи треви. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.

Редактор "Екип на Петел",

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