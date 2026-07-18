Пожарът край Стара Загора е локализиран

Снимка: Областна администрация - Стара Загора

Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора вече е локализиран, той обхвана големи площи със сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали.

Близо четири часа продължи борбата с огъня, обхванал местността около Баритна мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви, сухи треви, храсти и стърнища, недалеч от Околовръстния път на Стара Загора.

Усилията на огнеборците бяха съсредоточени в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона, посочва БНР.

Седем екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително противопожарна кола от Казанлък, участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования.

Няма пострадали, огънят вече е овладян, като дежурните екипи продължават да гасят отделните огнища.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!