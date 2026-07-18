Пожарът край Стара Загора е локализиран
Снимка: Областна администрация - Стара Загора
Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора вече е локализиран, той обхвана големи площи със сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали.
Близо четири часа продължи борбата с огъня, обхванал местността около Баритна мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви, сухи треви, храсти и стърнища, недалеч от Околовръстния път на Стара Загора.
Усилията на огнеборците бяха съсредоточени в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона, посочва БНР.
Седем екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително противопожарна кола от Казанлък, участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования.
Няма пострадали, огънят вече е овладян, като дежурните екипи продължават да гасят отделните огнища.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!