Пожарът край Стара Загора е напълно загасен

Снимки: Община Стара Загора

След продължилите с часове действия на всички екипи пожарът в района на Баритна мина край Стара Загора е напълно загасен. Това съобщават от Община Стара Загора във фейсбук страницата си.

През нощта на място са останали два екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са дежурили, за да гарантират безопасността на района. И днес на терен остава един екип на пожарната, който продължава наблюдението като превантивна мярка.

В овладяването и потушаването на пожара участваха седем екипа на пожарната, сред които един екип от Казанлък, два екипа на Държавно горско стопанство, водоноска, осигурена от Община Стара Загора, доброволци от сдружение „Брат за брата“ и много граждани, включили се в помощ на огнеборците.

Огънят е засегнал около 500–600 декара площ с храсти и ниска дървесна растителност в труднодостъпен терен, в близост до вилна зона. Благодарение на навременната реакция и добрата координация между всички участници няма пострадали хора, няма засегнати къщи, овощни насаждения и дървета, както и други материални щети, добавят също от Община Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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