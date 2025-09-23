Пожарът край Тутракан достигна рибарниците на Старо село

Пиксабей

Пожарът в защитената местност "Калимок-Бръшлен" край Тутракан застрашава уникално биоразнообразие.

Огънят в землището на село Нова Черна гори вече втори ден. Достигнал е до рибарниците на село Старо село.

Пожарна там не може да влезе, тъй като горят 2-3 метра високи тръстики, които са сухи, обясни кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.

Огънят тлее и при всеки лек вятър отново тръгва с голяма сила.

Опасност за населените места и хората няма, успокои кметът, цитиран от БНР.

Едрите диви животни са в безопасност, рискът е за по-дребните. В "Калимок-Бръшлен" се намира голяма колония пеликани. За птиците няма риск – те в момента са се изтеглили към река Дунав, съобщиха снощи от природозащитната организация, която наблюдава колонията и се грижи за тях.

Във връзка с палежа има задържано лице, обяви още кметът на Тутракан.

