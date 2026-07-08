Пожарът около тира на "Тракия" не е напълно загасен

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Драмата със запаления тир на АМ "Тракия" продължава. Отново е ограничено движението при 88 км на АМ “Тракия” в посока Бургас, защото се е възобновил огънят в запалилия се по-рано тир. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Тирът е от Босна. Превозвал е рула с хартия. Той е изгасен, но отделни рула все още тлеят и това не позволява отваряне на магистралата. Превозните средства в посока Бургас се насочват по обходни маршрути. Няма данни за пострадали, съобщава кореспондент на bTV.

Движението при км 88 на АМ „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента, обясниха от АПИ. От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира от екип на „Пътна полиция“.

По-рано днес движението при 88 км на АМ „Тракия“ беше временно спряно заради запалил се тир. Беше въведен и обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата. По-късно от АПИ съобщиха, че движението в участъка е възобновено.

Редактор "Екип на Петел",

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