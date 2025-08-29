Пожарът в Национален парк "Рила" отново се разгоря, навлезе в нови територии

Булфото

Пожарът в Национален парк "Рила" над симитлийското село Горно Осеново отново се разгоря и навлезе в нови територии.

Въпреки информацията от Дирекцията на Национален парк "Рила", че пожарът в защитената територия е ограничен, огънят отново се е разгорял и е навлязъл в алпийската част на планината, предаде БНР.

Над 70 огнеборци от пожарната, горските стопанската в Симитли и Благоевград, служители от Националните паркове "Рила" и "Пирин", както и от военно формирование в Благоевград работиха на терен през целя ден, а малко след 13.00 часа в гасенето се включи и хеликоптер на ВВС.

Пожарът категорично не е овладян. Теренът е изключително труден, отново излезе и вятър, заяви главен комисар Александър Джартов.

Утре рано сутринта над 100 човека тръгват към пожара, като ще има и летателна техника за гасене от въздуха, особено на единния от фронтовете, който е недостъпен, допълни той.

Според огнеборци, на място ще има нужда от повече хеликоптери, тъй като в района на пожар вода почти няма.

