снимка Булфото

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства. Във високата част на планината снощи са се активирали нови огнища. Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица.

Вятърът е основната причина за разпалването. Целият район е силно задимен. Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене. В потушаването на пламъците се включи и хеликоптер от ВВС.

Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.

"Пожарът се развива основно на север. В района на Северния фронт е най-опасно. Основно бурният вятър и трудният терен затрудняват гасенето. Падат камъни, а наклонът е над 70%", обясниха от пожарната.

Надеждата на огнеборците отново е за проливен дъжд, който да потуши пламъците. Според прогнозите на синоптиците обаче през следващите дни такъв не се очаква, предаде БНР.

