снимка: МС

Пожарът в Пирин се разгоря отново. Три са опасните огнища, като две от тях са достигнали границите на Национален парк "Пирин". Близо 100 декара са новите територии, обхванати от огъня.

Високите температури и вятърът са предизвикали върхово горене по периметъра на огромния пожар, който избухна в Пирин на 25 юли и беше овладян в началото на този месец, предаде БНР.

Въпреки усилията на огнеборците, пламъците лумнаха отново над санданското село Плоски и в района на мраморните кариери над Илинденци.

Пожарът е далеч от населените места, уточни Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие:

"Над село Плоски имаме 2 активни огнища. Едното е на границата с парка, а другото е на около 500-600 метра под него. Обхванали са около 200-300 метра извън периметъра. Към момента обстановката ни позволява да работим наземно ръчно, защото пожарът се развива низово, но не знам как ще е в следобедните часове, дано така да остане и да успеем да ги затворим тези огнища с ивици и след това да ги пазим".

Над 70 екипа на пожарните служби от цялата страна са на място и заедно с десетки горски служители гасят наземно. Преди два часа дойде помощ и от въздуха - два самолета и военен хеликоптер изливат вода над трите огнища с цел да задържат пожара низово:

"Там, където има възможност да се обработва от въздуха, се обработва, което също ни помага, защото не позволява самият огън да се качи върхово по дърветата".

Районът е силно задимен, а огънят превзе нови 100 дка горски територии.

