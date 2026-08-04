Пожарът в Пловдивско е тръгнал от късо съединение

Стопкадър бТВ

Хеликоптер от 24-та авиобаза "Крумово" се включва в гасенето на голямо огнище край село Стрелци, община Брезово.

В овладяването на огнената стихия участват 10 противопожарни екипа, тежка техника и три доброволни формирования.

Пожарът обхваща площ от близо 2 хил. декара.

Към момента няма опасност за населени места. Гасенето продължава.

Екип на bTV отиде на пътя между Стрелци и Сухозем. Всичко е задимено, пуши.

„Пожарът е започнал в неделя, от късо съединение в селскостопанския двор. Пожарът е бил потушен в неделя, но вчера - в понеделник, около 16 часа се възобновява, прехвърля се от другата страна на пътя и се разраства“, обясни пред bTV кметът на община Брезово, Калин Калапанков.

„В гасенето се включват 15 екипа на противопожарната служба, наложи се включването и на хеликоптер, и снощи до около 1 часа през нощта пожарът беше локализиран и овладян. Но опасността е днес, с повишение на температурите следобед, отново да се възобнови. В момента тук има 6 екипа на противопожарната служба, които дежурят, и да се надяваме, че няма да се възобнови пожарът следобед“, коментира той.

„Имаше доста притеснени хора от село Стрелци. Пожарът беше почти до селото стигнал. Добре, че имаше доста екипи и на противопожарната, четири екипа от доброволци, горски служители, които успяха да го спрат, преди да навлезе в населеното място“, посочи Калин Калапанков.

По думите му в близост до стопанския двор има складове на МВР и опасността е била да не се достигне и до там, защото това са складове, за които не знаем какво има вътре.

Според кмета няма опасност за населените места.

„Ние имаме доброволци. Включиха се и доброволният отряд от град Хисаря и от Пловидв“, посочи той.

„Проблемът ще бъде следобед, когато се повишат температурите. Ако излезе вятър, нещата, според мен, може би пак ще се възобновят. Затова е добре, че сега има тук дежурни екипи, които да следят и при първоначално възникване или възобновяване да бъде овладяно“, коментира Калапанков.

„Проблемът снощи беше, че пожарът навлезе в изоставен лозов масив, който е над 1000 декара. Труднодостъпен, няма как да се влезе с автомобилите вътре да се гаси. Пожарът беше върхов. Трудно е и за доброволци да влязат. Като цяло няма унищожена продукция. Повечето е гора“, обясни той.

Редактор "Екип на Петел",

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