Пожарът в Рила се активизира отново

кадър: Meteo Balkans

Пожарът в Рила съвсем не е овладян, видя Meteo Balkans и показа нови кадри от тази вечер.

Огънят в Национален парк „Рила“ продължава да изпепелява труднодостъпни терени, а борбата с пламъците не спира.

Над 50 пожарникари, военни, горски и служители на парка остават на терен в опит да овладеят стихията.

Тази вечер огнищата ясно се виждат от километри – пламъци и дим над Белите камъни и високите части на планината.

Природата гори, а усилията на хората са до предел.

Нека се помолим за бързо овладяване на пожара и за силите на всички, които рискуват живота си в борбата с него, допълва Meteo Balkans.

