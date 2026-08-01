Кадър Фейсбук, А. Радев

Пожарът в Стара Загора е обхванал 100 декара сухи треви, храсти и стърнище, вече е локализиран. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. Спасени са къща, спомагателна постройка към къщата, автосервиз и 10 автомобила. Няма пострадали, няма засегнати постройки. На място остават три екипа на пожарната на дежурство и за наблюдение.

Локализиран е и пожарът в село Черна гора. На място пламъците са гасили три екипа пожарникари от Чирпан. Огънят е възникнал малко след 13:00 ч. Горели са сухи треви и храсти на площ около 100 декара в землището на селото, като огънят е навлязъл в района на бившия затвор като е засегнат част от покрива на сградата и са изгорели около четири квадрата от покривната конструкция, а 3-етажната сграда е спасена, няма пострадали хора. На този инцидент два екипа на пожарната остават на място за дежурство и за наблюдение. Причините за възникването на двата пожара са в процес на установяване.

На територията на област Стара Загора днес има общо 13 пожара, до момента девет са приключени и четири се обработват с общо 11 екипа по овладяване и приключване, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!