Снимка: Община Сунгурларе

Въпреки усилията на пожарникари, горски доброволци и авиация пожарът в Сунгурларско се възобнови с пълна сила, предаде БГНЕС.

Горещото време и силният вятър разпалиха стари огнища и създадоха нови. В момента огънят се е насочил към село Скала. Засега властите не съобщават да има опасност за населеното място, но пренасочват селско-стопанска техника и пожарни екипи към района.

Силно е задимяването, но няма данни за замърсяване на въздуха с опасни вещества.

Екипаж на американски вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село“ се включи и днес в пожарогасенето край Сунгурларе.

Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила. То бе обявено със заповед на кмета на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов и е в сила за града и селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

Заради пожара вчера бяха евакуирани 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци. „Те пренощуваха снощи в дневния център в Сунгурларе. Добре са, спокойни са. Ако днес нещата са благоприятни и няма опасност за Славянци. Имаме готовност да ти върнем обратно. Няма паника и няма опасност за населените места”, каза тази сутрин инж. Димитър Гавазов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!