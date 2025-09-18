Пожарът в големия търговски център във Варна е потушен, отворен е за посетители

Булфото

Приключи пожароопасната ситуация, възникнала по-рано днес в Grand Mall. Търговският център вече е отворен за посетители и функционира при нормални условия, съобщават от администрацията на мола.

"Мениджмънтът на комплекса изказва своята благодарност на служителите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - споделя директорът Иво Генов. Благодарим и на всички наши подизпълнители и наематели. Извиняваме се за причиненото неудобство на посетителите и им благодарим за съдействието и разбирането.", допълва Генов.

Работата на търговския център продължава без промени.

Припомняме, че сигнал за пожар в Гранд Мол бе в 14:22 часа, като на място бяха изпратени 4 екипа от РДПБЗН.

По първоначални данни се е запалила аспирацията - вентилационните тръби на заведение на 2 етаж, за дюнер- кебап.

