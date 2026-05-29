Пожарът в хотел в Слънчев бряг, при който има загинал, се възобнови

Стопкадър фейсбук, Nikolai Nikolaev, Шофьори в Несебър

Часове след трагедията със загинал 47-годишен мъж при пожар в хотел в Слънчев бряг, огънят се е възобновил, съобщава БНТ.

От пожарната уточниха, че в късните часове е пламнал кабел в шахта, която започва от помещението, обхванато първоначално от огъня, и преминава по вертикала на сградата. В момента екипи на пожарната продължават гасителните действия в шахтата.

Инцидентът стана в късния следобед. Над 120 туристи бяха евакуирани от хотела, а пожарникарите часове наред се бориха с огнената стихия. Към 19.30 ч. пожарът беше овладян. По първоначална информация трима работници са извършвали ремонтни дейности в приземния етаж на сградата. При заваряване е изхвърчала искра, която е предизвикала пожара.

Двама от мъжете са успели да напуснат помещението, но третият – 47-годишен работник е останал вътре и е загинал. Инспекцията по труда започна проверка дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършването на ремонтните дейности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!