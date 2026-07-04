Пожарът в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс
Кадър БНТ
Извънредна ситуация в почивния ден край плажа в Черноморец. Пожар обхвана няколко бунгала в района на къмпинг „Градина“.
Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. В момента на инцидента туристите са били на плажа.
Двама работници са евакуирани от горящите бунгала.
Три екипа на пожарната са се отзовали на сигнала за огнената стихия.
Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността „Червенка“, предава БНТ.
„Вече сме в пожароопасния сезон и всяко забавяне можеше да коства пожар на по-голяма площ. За наша радост нито тревите са обхванати, нито съседните бунгала. Имаме някаква яснота откъде е възникнал пожарът – от средата, в близост до кухненското помещение, но предстои разследване, предвид това, че все още не са разпитани хората, които обитават постройката“, каза ст. комисар Николай Николаев, директор на РСПБЗН-Бургас.
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