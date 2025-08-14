Пожарът в землището на Угърчин все още не е потушен
Кадър Фейсбук, Й. Колева
Все още не е потушен пожарът в землището на Угърчин, който започна вчера следобед.
Огънят беше локализиран. Пожарникари дежуриха и през нощта, предава БНР.
Пламъците са обхванали низово 250 дка широколистна гора и 50 дка иглолистна. Изгорели са и 50 дка сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.
Няма засегнати къщи и пострадали хора.
Очаква се пожарът да бъде напълно потушен днес.
