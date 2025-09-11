Пожарът във Варна изгори сметопочистващ камион, мотокар и хале

Булфото

Пожарът, избухнал по-рано днес под Аспарухов мост, е нанесъл сериозни материални щети - изгорели са сметопочистващ камион, мотокар и хале, съобщиха от ОДМВР-Варна.

По данни на полицията огънят е потушен. Пламъците са възникнали в база на бившата фирма "Титан", най-вероятно при почистване на отпадъци. Багер е извършвал дейност и евентуално е тръгнал от искра, посочват от ОДМВР.

Един от работниците е бил обгазен, след което е прегледан в болнично заведение и няма опасност за живота, в добро състояние е.

Няма данни за престъпление, посочват още от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!