Пожари в Северна Гърция наложиха евакуация в района на Халкидики и край Солун

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Пожари избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение 112 и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун, съобщиха гръцки регионални медии.

По информация на регионални издания сред евакуираните има и туристи.

От Генералното консулство на България в Солун съобщиха за БТА, че към 22:20 ч. местно време не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани.

Според гръцките медии пожарът край Неа Каликратия на полуостров Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. В гасенето са участвали 45 пожарникари с 12 противопожарни автомобила, доброволци, както и самолети и хеликоптери.

Регионалният сайт „Вория“ съобщава, че пожар гори в земеделска и горска местност край Солун. Чрез системата за ранно предупреждение 112 хората в района са получили съобщения с указания незабавно да се евакуират.

Гръцките власти призовават жителите и туристите в засегнатите райони стриктно да спазват разпорежданията на службите за гражданска защита.

Към момента няма данни за пострадали хора.

Редактор "Екип на Петел",

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