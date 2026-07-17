Пожарите скараха Канада и САЩ: Спрете да се оплаквате и изпратете помощ

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Димът от мащабните горски пожари в Канада засегна части от Северна Америка и предизвика политически спор със САЩ.

Експерти посочват климатичните промени като един от факторите за все по-тежките сезони на пожари.

"Изпратете помощ, вместо да се оплаквате" – с тези думи канадският политик Форд отговори на критиките от САЩ, докато димът от горските пожари в Канада продължава да се разпространява над части от Северна Америка.

Някои представители на Републиканската партия в САЩ обвиниха Канада, че не управлява достатъчно добре горските си територии и не е предприела необходимите мерки за предотвратяване на пожарите, чийто дим преминава границата, посочва Bulgaria On Air.

Учените внесоха яснота в спора

Учени, с които BBC (Би Би Си) разговаря, обаче посочват, че причините за ситуацията са значително по-сложни.

"Времето не се съобразява с международните граници", коментира Патрик Джеймс от Университета в Торонто.

След като димът достигне атмосферата, той се разпространява в зависимост от посоката на въздушните течения. През последните години димът от големи горски пожари в САЩ също е достигал и засягал територията на Канада.

Много от настоящите пожари бушуват в обширни и отдалечени горски райони на Канада. Това затруднява ранното им откриване и овладяване, преди огънят да се разрасне до мащаби, при които борбата с него става изключително трудна.

По-доброто управление на горите може да намали риска от пожари в определени райони, особено в близост до населени места, но не е в състояние да предотврати възникването им в екосистема с подобни огромни мащаби.

Учените предупреждават още, че все по-тежките сезони на горски пожари са свързани отчасти и с климатичните промени. По-високите температури и по-сухите условия създават благоприятна среда за по-бързото възникване и разпространение на огъня.

"Климатичните промени са глобален проблем и би било неточно да се твърди, че единствено Канада е причинила или е могла да предотврати тези горски пожари", заяви Анабела Бонада от Университета на Ватерло.

Опасения и за финала на Световното първенство

Неблагоприятните условия предизвикаха опасения и около финала на Световното първенство между Аржентина и Испания, който трябва да се проведе в неделя, 19 юли, на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси.

Ситуацията се следи и от Белия дом

Представители на Белия дом, сред които Андрю Джулиани – ръководител на работната група на Белия дом за Мондиал 2026 – провеждат неофициални разговори с представители на ФИФА и други страни, които следят развитието на ситуацията с горските пожари. Засега не е планирана по-мащабна официална среща.

Метеоролозите очакват валежите през уикенда да подобрят условията преди началото на финалния двубой между двата отбора.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да присъства на прием на ФИФА, съобщи прессекретарят Карълайн Левит. Очаква се Тръмп да бъде сред присъстващите и на финалния мач в неделя.

Редактор "Екип на Петел",

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