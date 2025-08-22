Пожарна и линейка на АМ "Тракия", движението е затруднено заради тежка катастрофа

Пиксабей

За голямо задръстване на АМ "Тракия" след Вакарел в посока Бургас, сигнализира очевидци. На магистралата се е образувала тапа и е преминал пожарен автомобил с включени сирени.



От пожарната съобщиха, че става въпрос за катастрофа между ТИР и лек автомобил на 26 км от АМ "Тракия". По данни на очевидец на мястото е пристигнала и линейка, а катастрофата изглежда тежка, предаде "Фокус".



От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че заради катастрофата движението при км 26 на магистрала "Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", посочват от АПИ.

