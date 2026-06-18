Пожарната зове: Не наценявайте способностите си и не подценявайте обстановката

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През 2025 година България е била сред десетте най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз като процент от територията на страната, според данни на Европейската информационна система за горски пожари. През миналата година сме изгубили около 300 000 декара гори. Много от тях - в Натура 2000.

Пловдивска област, включваща територии от Родопите и Предбалкана, също попада в тази статистика. Регионалната противопожарна служба стартира масирана информационна кампания. Директорът старши комисар Васил Димов сподели в ефира на БНР, че сред най-честите причини са изхвърлените от автомобилите незагасени фасове, както и оставаните край пътя стъклени бутилки. За да достигне призивът за повишено внимание до по-голям брой хора, тази година от пожарната ще поставят и билбордове по най-натоварените пътища в областта.

"Всяка мярка, която предприемаме, се опитваме да бъде максимално практична и действително да постигне целите си", каза Димов за БНР.

Горските пожари, които са най-трудни за гасене, възникват в повечето случаи извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях.

"Поради обективни фактори - там имаме активно земеделие, както и доста населени места, които граничат с горски фонд. Там всяко запалване на практика има потенциал да прерасне в горски пожар".

В самите населени места също трябва да има превантивна дейност, защото има изоставени къщи с обрасли от треви и храсти дворове.

"Имоти, които са безстопанствени или изоставени, създават висок риск за тези около тях и създават предпоставки за стихийно развитие на такива пожари".

"С горските стопанства всяка година работим изключително интензивно, най-вече с регионална дирекция. Регионална програма беше създадена от днешна дата до края на месеца. Текат проверки за изпълнение на заложените мерки. Горските пътища са голям проблем, все повече, за нас. Поради намаления дърводобив, поради намалената икономическа причина да бъдат поддържани, те стигат дотам, че стават непроходими, включително и за противопожарни автомобили"

Липсата на вода също е проблем.

"Включително правим обследване на местата за водовземане там, където имаме естествени водоизточници, да имаме достъп до тях. Като говорим за населените места, голям проблем са ни тези вилни зони, голяма част от които не са урегулирани, нямат инфраструктура, изобщо изградена".

"Считаме, че стартираме готови за сезона. Надяваме се да сме по-подготвени от предходни години. По този проект, по който изграждаме информационната кампания и билбордовете, доставяме и ново оборудване, което е на пръв поглед дребно, но е съществено за нашата дейност - от ръчните и механизирани инструменти, лични предпазни средства до дронове, включително"

Най-важно е хората да бъдат съпричастни и да осъзнаят социалната си отговорност, коментира Димов:

"2025 отчетохме по-малък брой запалвания, което означава, че хората малко или много разбраха тяхната отговорност".

Имало е обаче и ефективни присъди за умишлени палежи:

"Много е важен първият сигнал. Много често тези сигнали са на отдалечени места, където няма свидетели и средства за видеонаблюдение".

В Пожарната се готвят до края на годината да въведат и оперативно дежурни дронове за наблюдения. Преди началото на лятото призивът към хората е да бъдат внимателни с действията си:

"Когато то създава някакъв риск от пожар, просто да не наценяват способностите си и да не подценяват обстановката".

Редактор "Екип на Петел",

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